Количество должников, которым ограничили выезд за границу, выросло вдвое

В прошлом году сотрудники управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю вынесли 133 907 постановлений об ограничении должников в праве выезда за границу. Это более чем в два раза выше показателей 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

Применение ограничений на выезд позволило УФССП взыскать с должников 5 млрд руб. На конец 2020 года в регионе действовало 88 тыс. вынесенных постановлений, из них более 15 тыс.— в отношении должников по алиментам. Срок действия ограничения составляет полгода с момента вынесения постановления об ограничении выезда.