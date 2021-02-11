Экс-сотрудник Следственного комитета по Республике Алтай совершил побег из кипрской тюрьмы

Бывший следователь управления СКР по Республике Алтай Александр Сатлаев 8 февраля сбежал из тюрьмы Турецкой Республики Северного Кипра, сообщили местные СМИ. Каким способом заключенному удалось совершить побег, неизвестно. На его розыск брошены значительные силы полиции, фотография злоумышленника есть у каждого постового. Однако задержать россиянина по горячим следам не удалось.

Экс-сотрудник СКР, ранее осужденный в Горно-Алтайске за совершение сексуальных преступлений и сейчас разыскиваемый по подозрению в изнасиловании девушки в Барнауле, был задержан в сентябре 2019 года в Кирении (Турецкая Республика Северного Кипра). Информагентства сообщали, что он ограбил девушку.

Подробнее о розыске бывшего следователя — в материале “Ъ-Сибирь” «Бывший следователь объявлен в розыск».

Илья Николаев