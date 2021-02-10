Центры грамотности появятся в Удмуртии в 2021 году

В 2021 году в Удмуртии откроются Центры грамотности при поддержке фонда «Тотальный диктант». Республика вошла в число 11 субъектов России, где откроются такие учреждения, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«Центры грамотности — площадки, где любой желающий сможет повысить уровень грамотности речи и письма, изучить новые форматы самообразования и применять их на практике. Партнерами проекта выступают крупные издательства, специализирующиеся на научной, справочной, популярной и учебной литературе. Переданные библиотекам книги помогут всем желающим успешно овладеть орфографическими нормами, укрепить навыки написания сочинений, подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ»,— говорится в сообщении.

Первый Центр грамотности откроют на базе Национальной библиотеки в мае 2021 года. Там же планируют подписать соглашения с пятью будущими площадками в Ижевске, Глазове, Кизнере и Селтах.