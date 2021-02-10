Сибирские академики подписали петицию с требованием освободить арестованных в несогласованных акциях

Несколько сибирских академиков подписали петицию на change.org с требованием отпустить задержанных на несогласованных акциях, которые прошли в январе в регионах России. Как сообщает «Новая газета», свою подпись оставили академики Александр Аникин (Институт филологии СО РАН), Александр Чаплик (Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН), профессор Алексей Иванов (Институт земной коры СО РАН).

Петиция адресована к гражданам России, президенту РФ, Госдуме РФ, а также Совету федерации РФ. Подписавшиеся призывают «привести законодательство о митингах и демонстрациях в соответствие с Конституцией России и гарантировать гражданам право мирных собраний», также они требуют прекратить практику избиения правоохранителями мирных жителей и остановить судебный произвол.

В обращении утверждается, то, что заявки на проведение акций в последнее время не согласовывались — прямое «нарушение прав граждан, гарантированных ст. 31 российской Конституции, нормы которой имеют приоритет перед любыми законами». В настоящее время петицию подписали более 16,8 тыс. человек.

В городах России в начале 2021 года состоялись несогласованные акции в поддержку арестованного Алексея Навального. Во время мероприятия в сибирских регионах 31 января были задержаны более 600 человек.

Екатерина Лукашевич