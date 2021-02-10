КСП предупредила о рисках отставания от графика строительства ледовой арены в Новосибирске

Контрольно-счетная палата Новосибирской области указала на риски отставания от сроков строительства ледового дворца спорта в Новосибирске. Он, а также ряд сопутствующих объектов инфраструктуры, возводятся к молодежному чемпионату мира по хоккею, который состоится в Новосибирске в 2023 году. «Речь о нарушениях не идет, речь идет о выполнении графика строительства и это принципиальный вопрос. Только на 25% выполнены объемы на самой арене, а за предстоящие полтора года необходимо выполнить объемы на 75%»,— прокомментировал выводы аудиторов глава комитета по строительству и ЖКХ заксобрания Новосибирской области Александр Морозов.

Депутаты заксобрания взяли под контроль график строительства ледовой арены. «Комитет принял решение систематически мониторить ход строительства и получить от минстроя региона четкий публичный график создания арены»,— сказал Александр Морозов. «Это особая стройка, особый объект. В связи с этим, это особые деньги — 20 млрд руб. — это очень много. Конечно, хочется, чтобы это было и в срок и вовремя»,— сказал он. Депутат отметил, что КСП «провела внешнее обследование ситуации», в течение 2021 года будет проведена проверка объекта строительства. «В конце ноября мы к этому вернемся еще раз»,— сказал господин Морозов.

Сдать ледовую арену планируется осенью 2022 года.

Оксана Павлова, Дарья Решетникова