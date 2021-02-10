Кубанские производители вдвое увеличили производство сельскохозяйственной техники в 2020 году

Производители Краснодарского края за 2020 год выпустили свыше 3,5 тыс. единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, тем самым в два раза превысив показатели 2019 года, сообщает администрация Краснодарского края.

При этом потребителям было продано около 2,3 тыс. единиц продукции, в полтора раза больше, чем годом ранее. Общая сумма выручки с продажи кубанской сельхозтехники в 2020 году составила 14,5 млрд руб.

Дополнительным стимулом для покупки продукции местных машиностроителей стала программа поддержки сельхозпроизводителей Краснодарского края, предусматривающая субсидирование 10% скидки на цену сельхозтехники для конечных потребителей. В 2021 году на продолжение программы поддержки кубанских сельхозпроизводителей по данным администрации края из бюджета планируют выделить 80 млн руб.

В настоящий момент в Краснодарском крае работают более 30 предприятий сельскохозяйственного машиностроения, общее количество занятых на них сотрудников - более двух тысяч человек. Кубанские предприятия производят тракторы, зерноуборочные комбайны, почвообрабатывающую технику, сеялки, опрыскиватели, разбрасыватели удобрений, технику для садоводства и виноградарства.

Ольга Логинова