В Красноярском крае назначили нового главу аппарата правительства

Руководителем аппарата правительства Красноярского края стал первый заместитель министра социальной политики региона Денис Голощапов. Он назначен на новую должность сроком на два года. Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель губернатора региона Юрий Лапшин.

Ранее пост главы аппарата регионального правительства занимала Татьяна Горячева. Она управляла ведомством с октября 2018 года.

Денис Голощапов родился в Черногорске в 1979 году. Окончил Хакасский государственный университет по специальности юриспруденция. С 2003 года по декабрь 2018 года работал в министерстве финансов Республики Хакасия. С декабря 2018 года занимал должность первого замминистра по соцполитике.

Даниил Тарабукин