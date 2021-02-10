Экс-гендиректора «Сосьвапромгеология» приговорили к условному сроку за передачу драгметаллов на 82 млн рублей

Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ) признал виновным бывшего генерального директора ПАО «Сосьвапромгеология». Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, ему вменялось злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Согласно материалам дела, виновный, будучи гендиректором предприятия, с 2013 по 2014 годы незаконно, без разрешения совета директоров компании и уведомления фонда драгоценных металлов, передал своему знакомому, жившему в Сургуте, золото, серебро и платину. Общая сумма переданных драгметаллов составила 82 млн руб. «В связи с этим предприятие не получило доход от реализации драгоценных металлов, что в дальнейшем привело к банкротству, открытию конкурсного производства, а также длительной остановке производственного процесса»,— сообщили в прокуратуре ХМАО.

В ведомстве уточнили, что экс-гендиректора «Сосьвапромгеология» приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на два года.