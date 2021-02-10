Красноярская прокуратура возбудила дело из-за сброса снега в Енисей

Красноярская природоохранная прокуратура провела проверку компании, сотрудники которой сбрасывали снег в Енисей. В отношении муниципального предприятия «САТП» возбуждено административное дело о нарушении требований к охране водных объектов (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Также надзорные органы региона организовали проверку соблюдения законодательства о надлежащем содержании дорог, многоквартирных домов и придомовых территорий. Из-за некачественной уборки внесено представление в администрацию Красноярска. Помимо этого, возбуждено административное дело (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ) против руководителя красноярской УК «Снегири».

В микрорайоне Солнечный, который обслуживает компания, произошел сход снега на припаркованные вдоль дома автомобили.

Нарушения, связанные с некачественной уборкой снега, также выявили прокуроры Кировского, Ленинского, Октябрьского районов Красноярска и Лесосибирска.

Ранее сброс снега в реку был замечен в Новосибирске. В соцсетях появилась видеозапись, на которой показано, как водитель погрузчика сбрасывает снег. В комментарии мэрии, который она предоставила в ответ на запрос НГС, говорится, что водитель хотел ускорить процесс очистки моста находясь в ситуации форс-мажора.

Даниил Тарабукин