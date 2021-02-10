Ряд предприятий Алтайского края заявили о сокращении работников

В центры занятости Алтайского края поданы уведомления от ряда промышленных предприятий о сокращении работников. Уведомления получены от рубцовского филиала завода «Алтайвагон» (173 человека), Барнаульского вагоноремонтного завода (46 человек), Бийского олеумного завода (42 человека, занятых в непрофильной деятельности предприятия), рассказал журналистам министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка. В тоже время он отметил, что потребность в кадрах в регионе выше. «Увеличить штат сотрудников на 200 человек планирует Nortec, ПТК групп готова набрать 150 рабочих, "Сибирь-полиметаллы" — 150 человек для Корбалихинского месторождения и др.»,— сказал он.

В 2020 году в регионе количество официально зарегистрированных безработных увеличилось в два раза по сравнению с 2019 годом — до 36 тыс. человек (3,2 % к численности рабочей силы). По данным краевого управления по труду и занятости населения, на первое февраля 2019 года численность официально зарегистрированных безработных граждан составила более 17 тыс. человек (1,5 % от численности рабочей силы).

В ряде регионов Сибири отмечен более чем пятикратный рост числа безработных. Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «Пандемия осела на рынке труда».

Оксана Павлова