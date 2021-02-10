Суд рассмотрит уголовное дело последователя учения «Свидетелей Иеговы» из Красноярска

Управление Следственного комитета РФ (СКР) по Красноярскому краю направило в суд дело организатора общины запрещенной религиозной организации «Свидетелей Иеговы». Как рассказали в следственном ведомстве, в период с января по июль 2018 года 63-летний обвиняемый распространял религиозную литературу учения «Свидетелей Иеговы».

Хотя создатель общины и соблюдал правила конспирации, сотрудникам правоохранительных органов удалось собрать достаточно доказательств для суда.

По результатам расследования ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистского религиозного объединения). «В рамках расследования уголовного дела проведена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, религиоведческая судебная экспертиза и три судебные фоноскопические экспертизы, которые подтвердили причастность мужчины к инкриминируемому ему преступлению»,— заявили в управлении СКР.

В 2017 году Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России», деятельность центра и его филиалов была запрещена.

О том, как в Новосибирске осудили основателя религиозной общины, читайте в “Ъ-Сибирь” «Пенсионер ответит за экстремизм».

Илья Николаев