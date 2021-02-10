В Красноярске задержаны наркодилеры, у которых изъято более 3,5 кг героина

Полиция Красноярска задержала двух участников наркогруппировки, сообщили в краевом главке МВД. По данным правоохранительных органов, 21-летний красноярец размещал в тайниках разовые дозы героина, его 30-летний сообщник занимался распространением оптовых партий наркотика. Кроме того, он выполнял функцию куратора-координатора, занимался подбором наркокурьеров.

Обыскав квартиры задержанных, сотрудники полиции изъяли героин массой более 3,5 кг стоимостью свыше 10 млн руб. и электронные весы. Драгдилерам предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ст. 30, ст. 228.1 УК РФ). Следствию предстоит установить других участников преступной группы, а также канал поставки героина в Красноярск.

Илья Николаев