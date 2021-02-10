Экс-кандидата в депутаты горсовета задержали в Новосибирске

Бывшего кандидата в депутаты горсовета Новосибирска Вячеслава Якименко задержали сотрудники полиции, сообщает местный штаб оппозиционера Алексея Навального в Twitter. Ему вменяют ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления).

По словам помощника одного из депутатов горсовета Ильи Пуховского, Вячеслава Якименко доставили в первое отделение полиции города, предположительно, в связи с акцией 31 января в поддержку арестованного Алексея Навального.

На выборы в горсовет осенью прошлого года 19-летний Вячеслав Якименко шел от оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020». Объединение создали за полгода до выборной кампании представители несистемной оппозиции, в том числе и члены штаба Алексея Навального.

Шествия-митинги в поддержку оппозиционера проходили по всей стране 23 и 31 января. В Сибирских городах акции состоялись в Новосибирске, Омске, Томске, Красноярске, Барнауле, Горно-Алтайске, Кемерово и пр. На последней акции были задержаны более 600 участников.

Подробнее о задержаниях — в материале “Ъ-Сибирь” «Протестам определили меру».

Юлия Сасевич