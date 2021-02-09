Дмитрий Миронов вручил Ирине Строкиновой удостоверение главы Переславля

Сегодня, 9 февраля, во время посещения города Переславля-Залесского, Ярославской области губернатор Дмитрий Миронов вручил удостоверение главы городского округа Переславль-Залесский Ирине Строкиновой, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Я поздравляю вас с вступлением в должность главы городского округа Переславль-Залесский. Это не только высокая оценка ваших личных заслуг и деловых качеств, но и прежде всего большая ответственность перед жителями одного из старейших, исторически значимых городов как Золотого кольца, так и России в целом»,— отметил господин Миронов.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что 28 января 2021 года на заседании городской думы Переславля-Залесского новым главой города была избрана Ирина Строкинова, за которую единогласно проголосовали все 20 депутатов. Выборы проводились в связи с тем, что в ноябре 2020 года в отставку подал прежний глава Переславля Валерий Астраханцев.

В рамках рабочей встречи губернатор обсудил с главой Переславля различные вопросы развития городского округа. Одной из главных задач для нового главы муниципального образования, господин Миронов назвал работу по модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. Также глава региона поручил Ирине Строкиновой держать на личном контроле реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. По данным регионального правительства, городской округ получит на эти цели 110 млн руб.

Дмитрий Миронов отметил, что необходимо держать на контроле вопросы состояния дорог и задачи по развитию туристического потенциала города. Кроме того, он поставил задачу снижать задолженность за газ.

«Необходимо остановить рост задолженности теплоснабжающих организаций и продолжить ее погашение. Наболевший вопрос – дороги. Я понимаю, что в одиночку вы с этой проблемой не справитесь. В течение года в городском округе будет отремонтировано больше 60 км региональных трасс, а также выделены средства на приведение в порядок муниципальных дорог. Прошу вас проследить за качеством выполняемых работ»,— сказал господин Миронов.

Дарья Сабаева