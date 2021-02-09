«История рассказана в 70 украшениях очень современным языком»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, чем интересна Escale a Venise.

Chanel представила новую коллекцию высокого ювелирного искусства Escale a Venise. И как несложно догадаться, посвящена она Венеции. Городу для Коко Шанель знаковому. Как гласит посвященный коллекции пресс-релиз, директора креативной студии Chanel Joaillerie Патриса Легеро вдохновила Венеция времен Шанель, но рассказана эта история в 70 украшениях очень современным языком.

И не поспоришь: тут и разомкнутые кольца на два пальца, и многорядные колье с элементами в виде крупных цепей, и игривые сережки-кисточки. Отыграна и тема архитектуры Венеции, и Гранд канал, и камелия в византийской эстетике (должна напоминать о средневековой мозаике острова Торчелло).

Лично мне коллекция в отдельных ее частях очень напомнила другую — «Под знаком Льва». Ее первая презентация проходила в Венеции, в интерьерах роскошного палаццо. Escale a Venise с той объединяет не только венецианский дух или символика льва, но и отдельные материалы. Так, например, в ней довольно много лазурита, который был заметен и в коллекции «Под знаком льва». Пожалуй, украшения с лазуритом в Escale a Venise — среди самых интересных.