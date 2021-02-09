Жительница Тувы организовала убийство восьмилетней девочки из-за двух квартир

Следственные органы Республики Тыва возбудили уголовное дело в отношении 61-летней жительницы региона (ч. 1 ст. 30 п.п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, приготовление к совершению убийства малолетнего по найму). Следствие считает, что женщина в декабре 2020 года организовала убийство восьмилетнего ребенка. Девочке в наследство от отца достались две квартиры. Женщина наняла киллера, пообещав заплатить ему за убийство ребенка 180 тыс. руб. В качестве задатка убийце было передано 10 тыс. руб. Совершить убийство она предложила электрошокером.

Однако запланированное преступление удалось предотвратить — преступные действия были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ и МВД по республике в рамках оперативно-розыскных мероприятий, сообщает следственное управление СКР по республике. В настоящее время женщина заключена под стражу.

Оксана Павлова