Глава Прикамья не исключил возвращения железнодорожного сообщения между Пермь I и Пермь II

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал перспективы восстановления железнодорожного сообщения на участке между станциями Пермь I и Пермь II.

«В том виде, в котором ветка существует сейчас – меня как жителя края не устраивает. Хотел бы, чтобы она была задействована более функционально. Но если ее запускать, то необходимо решить вопрос с большим количеством остановок, доступностью набережной. Это вопрос дискуссии с основным бенефициаром – РЖД. Точки невозврата по данному проекту в определенной степени были уже пройдены. Сейчас в рамках подписанного с РЖД соглашения надо создавать инфраструктуру для движения скоростных поездов «Ласточка». Без кольцевого движения этот проект не получится», – поделился Дмитрий Махонин в эфире «Эхо Перми». По его словам, проект уже обсуждался с замминистра транспорта РФ. Губернатор добавил, что параллельно путям для «Ласточки» на набережной планируется построить детскую железную дорогу.

Сообщение на участке Горнозаводской ветки между станциями Пермь II и Пермь I было прекращено в январе 2020 года. Это произошло по инициативе экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова. В 2017 году господин Решетников представил проект модернизации Пермской набережной без железнодорожного сообщения. По мнению экс-губернатора, ликвидация путей позволила бы жителям города получить прямой доступ к набережной. Краевые власти планировали выкупить у РЖД проходящие здесь железнодорожные пути и организовать вдоль Камы движение скоростного трамвая.