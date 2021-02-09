Большинство жителей Кубани недовольно уровнем зарплаты

Более 70% жителей Краснодарского края заявили о том, что уровень заработной платы не позволяет им обеспечивать основные нужды. Таковы результаты опроса, который провели аналитики сервиса поиска работы HeadHunter.

Согласно результатам исследования, только 29% участников опроса подтвердили, что заработной

платы достаточно, чтобы обеспечить основные нужды. Не хватает зарплаты 32% опрошенных,

40% признались, что заработка им хватает с трудом. Около 50% кубанцев уточнили, что для покрытия основных потребностей им необходимо дополнительно 20 тыс.рублей в месяц, чаще всего это отмечали сотрудники медицинских и фармацевтических организаций (64%), представители высшего менеджмента (63%) и строительной отрасли (61%). При этом чаще всего зарплата устраивает сотрудников банковской сферы (54%), IT-специалистов (53%) и представителей сферы строительства и недвижимости (47%). Больше всего в Краснодарском крае недовольны зарплатами рабочие (39%), административный персонал (36%), работники транспортной сферы и логистики (36%).

Около 60% опрошенных большую часть доходов тратят на еду, 41% - на аренду жилья

или выплату ипотеки, 22% - на коммунальные услуги, 19% – на выплату других видов кредитов.

Основными тратами жителей Краснодарского края, которые упоминались чаще всего, стали еда (94% опрошенных), коммунальные услуги (81%), связь, ТВ и интернет (79%), одежда и обувь (54%), назвали аренду жилья и ипотеку (43%), расходы на детей (33%), уход за собой (25%) и образование (19%).

В целом по стране 36% россиян ответили, что им хватает зарплаты на основные нужды,

четверть заявила обратное (25%), еще 39% зарплаты хватает, но с трудом.

Ольга Логинова