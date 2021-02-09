Защита главы Томска Ивана Кляйна просит приостановить производство по делу

Адвокаты мэра Томска Ивана Кляйна обратились к руководству Следственного комитета РФ и Генпрокуратуры РФ с просьбой приостановить производство по уголовному делу в связи с состоянием здоровья градоначальника. Об этом юристы написали в своем Telegram-канале. По данным адвокатов, еще 4 февраля мэр был переведен из СИЗО в НИИ онкологии для проведения операции, однако она неоднократно откладывалась. «Ивана Кляйна ежедневно по рабочим дням доставляется под конвоем в Следственный комитет по Томской области, где он знакомится с материалами уголовного дела», - пояснили адвокаты. Чиновник сообщил своим защитникам, что условием проведения ему операции следствие ставит завершение с его стороны процедуры ознакомления с материалами дела.

1 февраля правоохранители завершили следственные действие по делу главы города Ивана Кляйна, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Градоначальник приступил к ознакомлению с материалами дела. Его объем составил 17 томов.

Ивана Кляйна задержали в середине ноября 2020 года. Первоначально его обвинили в превышении полномочий. По версии следствия, глава Томска помешал местному предпринимателю получить земельный участок, примыкающий к заводу ОАО «Томское пиво». Иван Кляйн является основным акционером этого предприятия. В дальнейшем в деле появился новый эпизод. Якобы градоначальник помог своей дочери с получением участка городской земли площадью 850 кв. м в обход установленных законом процедур и по заниженной, как считает следствие, стоимости. В последнем эпизоде расследования говорится о том, что мэр покровительствовал компании «Томское пиво». Защита опровергает выдвинутые против мэра обвинения.

Илья Николаев