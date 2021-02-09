Двое мужчин погибли при пожарах в Удмуртии

Два жителя Игринского и Кезского районов Удмуртии погибли при пожарах, произошедших 8 февраля. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным проверки, первый пожар начался в 14:35 в одном из домов по ул. Пролетарской в пос. Игра. В огне погиб 61-летний пенсионер. Второй пожар произошел в 22:30 по ул. Аленской в дер. Сосновый бор. В огне погиб 36-летний хозяин дома. Установлено, что оба мужчины злоупотребляли спиртным. В обоих случаях предположительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии опьянения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествий.