Жителя Батайска подозревают в попытке мошенничества на 500 тыс. рублей

Правоохранители подозревают в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) 34-летнего жителя Батайска. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, с ноября 2018 по декабрь 2020 года мужчина изготовил и направил в мировые суды регионов России заявления о выдаче судебных приказов в отношении не менее 530 физических лиц о взыскании с них денег за якобы оказанные услуги по договорам. Сумма взысканий составила более 1 млн руб. По данным ведомства, он приобщил к заявлениям фиктивные договоры и квитанции об оплате госпошлины.

В результате банк списал средства со счетов граждан, они были перечислены на счет обвиняемого. Общая сумма незаконно полученных средств составила 500 тыс. руб. Подозреваемый не смог до конца довести свой умысел, так как банк заблокировал его счет.

«В ходе обыска по месту его жительства обнаружены и изъяты штампы, печати и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела»,— сообщает пресс-служба ведомства.

Наталья Шинкарева