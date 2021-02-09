Смертность в Кузбассе в 2020 году выросла на 12,5%

В 2020 году, по данным управления ЗАГС Кузбасса, смертность в регионе составила 42,8 тыс., рождаемость — 22,8 тыс., естественная убыль — 20,05 тыс. По сравнению с показателями 2019 года смертность выросла на 4,7 тыс., или на 12,5%, рождаемость снизилась на 1,6 тыс., или на 6,7%. Соответственно, естественная убыль населения увеличилась на 46%, в 2019 году она составляла 13,68 тыс.

Как сообщалось ранее, в Новосибирской области смертность за месяц снизилась на 10%. При этом относительно января 2020 года показатель вырос на 25%. Рождаемость по сравнению с декабрем снизилась на 17%, относительно января прошлого года — на 9%.

Игорь Лавренков, Кемерово