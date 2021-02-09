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В Кузбассе создается информационная система управления финансами

В Кемеровской области будет создана информсистема управления финансами региона. Соответствующее постановление опубликовало правительство области. Она призвана обеспечить прозрачность, открытость и подотчетность органов госвласти региона и местного самоуправления, госучреждений Кузбасса.

Задачами информационной системы определены размещение в открытом доступе данных о плановых и фактических финансовых результатах деятельности органов и учреждений, планирование, учет и мониторинг проведения внутреннего финансового контроля и др.

Оператором системы определен минфин региона.

Сейчас доступность граждан к информации о финансах в регионе обеспечивается через публикации «Открытый бюджет» на сайтах городов, районов и округов Кузбасса, и регионального минфина.

Игорь Лавренков, Кемерово


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