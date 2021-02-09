За прошедшие пять лет численность избирателей в Сибири сократилась почти на 320 тысяч человек Наибольшее сокращение отмечено в Кузбассе

По данным ЦИКа на начало января 2021 года, в шести сибирских регионах за последние пять лет сократилась численность избирателей. Наибольшее сокращение отмечено в Кузбассе, где количество избирателей сократилось на 88,3 тыс. человек и составило почти 1 млн 967 тыс. человек. За ним идут Красноярский край, где число избирателей уменьшилось на 85,8 тыс. человек (всего стало 2 млн 57 тыс.), и Алтайский край, где число голосующих снизилось на 85 тыс. человек (всего стало почти 1 млн 804 тыс.).

На 55,7 тыс. человек сократилось количество избирателей в Омской области (всего стало 1 млн 506 тыс.).

Незначительно уменьшилось число голосующих в Томской — на 3,3 тыс. человек (стало 764 тыс. человек), в Новосибирской — на 9,6 тыс. человек (стало почти 2 млн 150 тыс.) областях и Хакасии — на 1,6 тыс. человек (стало почти 397 тыс. человек).

Рост показали два региона Сибири. В Туве количество избирателей возросло почти на 13,5 тыс. человек и составило 197,9 тыс. человек. В Республике Алтай их количество увеличилось на 5 тыс. человек и составило около 162,3 тыс. человек.

Юлия Сасевич