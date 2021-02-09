В Кузбассе дорожной компании начали выплачивать долги по зарплате после обращения к президенту

Работникам ООО «Дорожный комплекс» из Прокопьевска (Кузбасс), обратившимся к президенту России, начали выплачивать долги по зарплате, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, на данный момент работники получили 1,88 млн руб. Общий долг компании перед 86 сотрудниками за четыре месяца составил 2,22 млн руб.

«В суд уже направлено 49 заявлений о выдаче судебного приказа на сумму 1,25 млн руб., выдано 30 судебных приказов на сумму 705 тыс. руб., которые направлены для исполнения в службу судебных приставов»,— уточняется в сообщении надзорного органа.

Также прокурор города внес руководителю комплекса представление, а в отношении компании назначен штраф в размере 30 тыс. руб.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный отдел по Прокопьевску регионального управления Следственного комитета РФ. Возбуждено дело по ч. 1. ст. 145 УК РФ (невыплата заработной платы).

Ранее сотрудники компании записали видеообращение к президенту России и главе СКР Александру Бастрыкину в котором просили взять на контроль ситуацию с невыплатой денежных средств.

Даниил Тарабукин