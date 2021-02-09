09 февраля, вторник
Войти в профиль
Красноярск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

новости компаний

Ректор ТГУ стал исполняющим обязанности президента Российской академии образования

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил ректора Томского государственного университета (ТГУ) Эдуарда Галажинского исполняющим обязанности президента Российской академии образования, сообщается в документах, опубликованных на сайте РАО. Ранее президентом структуры был Юрий Зинченко, а господин Галажинский занимал пост вице-президента.

Эдуард Галажинский родился в 1968 году. Доктор психологических наук, профессор. С 1998 года — директор Центра социально-психологического образования ТГУ, замдекана по учебной работе факультета психологии ТГУ. В 2005 – 2012 годах — декан факультета психологии ТГУ, с 2013 года — ректор.

В декабре 2020 года стало известно, что Юрий Зинченко покинет пост. Согласно документам, направленным директору Психологического института Павлу Сергоманову, господин Зинченко назначается на должность главы института.

Даниил Тарабукин


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

интервью

новости компаний

Профиль пользователя