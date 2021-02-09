Ректор ТГУ стал исполняющим обязанности президента Российской академии образования

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил ректора Томского государственного университета (ТГУ) Эдуарда Галажинского исполняющим обязанности президента Российской академии образования, сообщается в документах, опубликованных на сайте РАО. Ранее президентом структуры был Юрий Зинченко, а господин Галажинский занимал пост вице-президента.

Эдуард Галажинский родился в 1968 году. Доктор психологических наук, профессор. С 1998 года — директор Центра социально-психологического образования ТГУ, замдекана по учебной работе факультета психологии ТГУ. В 2005 – 2012 годах — декан факультета психологии ТГУ, с 2013 года — ректор.

В декабре 2020 года стало известно, что Юрий Зинченко покинет пост. Согласно документам, направленным директору Психологического института Павлу Сергоманову, господин Зинченко назначается на должность главы института.

Даниил Тарабукин