Аэропорт в Абакане закрыли из-за снегопада

Международный аэропорт в Абакане закрыт из-за сильного снегопада. Как сообщила пресс-служба аэропорта, прием и выпуск воздушных судов приостановлен ориентировочно до 13:00.

Задержан один рейс по направлению Новосибирск — Абакан — Новосибирск.

Согласно данным сайта Гидрометцентра России, днем в городе ожидается -2°С, снежно и облачно. Вечером — без осадков, -9,2°С.

Кроме того, по информации «Интерфакс», в аэропорте Новокузнецка из-за обледенения взлетно-посадочной полосы второй день подряд — с 8 февраля по 9 февраля-- не могли приземлиться и взлететь самолеты. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. По данным Гидрометцентра России, днем в городе ожидается до -8°С и без осадков, вечером — -8°С.

Екатерина Лукашевич