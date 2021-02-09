Готовившего теракт школьника из Красноярского края признали невменяемым

Завершено расследование дела 15-летнего жителя Минусинского района Красноярского края, готовившего теракт в школе. «Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы, указанные деяния совершены несовершеннолетним в состоянии невменяемости. Уголовное дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера»,— сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Как рассказали в Следственном комитете, весной 2020 года подросток решил взорвать школу № 6 Минусинска. С этой целью он изучил инструкцию по изготовлению бомбы, достал компоненты и собрал четыре взрывных устройства. Их он хранил до момента задержания в нежилом строении.

В планы подростка вмешались сотрудники ФСБ, которые предотвратили теракт. В ходе допроса подросток полностью признал свою вину и раскаялся.

Ему предъявили обвинение по ст. 30, ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные хранение взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств).

Илья Николаев