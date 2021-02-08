Наставник гандбольной «Лады» утвержден в должности главного тренера сборной России

Наставник тольяттинской «Лады» Алексей Алекссеев официально назначен главным тренером женской гандбольной сборной России. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).

В декабре 2020 года руководство ФГР приняло решение расторгнуть контракт с испанским специалистом Амбросом Мартином, который работал с национальной командой России с августа 2019 года. Причиной отставки стало неудачное выступление сборной страны на Евро-2020. Алексей Алексеев был назначен исполняющим обязанности главного тренера российской сборной.

Андрей Сазонов