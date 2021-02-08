Власти Красноярского края выделят 4 млн руб семьям сотрудников МЧС, погибших при пожаре на складе автозапчастей

Из средств резервного фонда правительства Красноярского края власти региона выделят 4 млн руб. семьям сотрудников пожарной охраны, погибших во время исполнения служебного долга во время пожара на складе автозапчастей.

Пожар случился 3 февраля, его площадь составила около 3,9 тыс. кв. м. Пять звеньев пожарной службы краевого МЧС отправились в горящее здание на поиски одного из работников. Произошло резкое увеличение интенсивности горения и обрушилась кровля. Пропала связь с одним из звеньев, в его состав вошли Анатолий Жалнерчик, Алексей Пузырев и Максим Рябцев. Сотрудники МЧС погибли.

Следователи возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Церемония прощания с погибшими состоится 9 февраля в городском ДК. Сотрудников МЧС похоронят на аллее славы кладбища «Бадалык».

Юлия Сасевич