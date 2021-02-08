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В Красноярском крае сотрудник ФСБ отказался от взятки 2 млн рублей

Железнодорожный райсуд Красноярска приговорил к штрафу 1,9 млн руб. бывшего руководителя Маганского психоневрологического интерната, признав его виновным в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Кроме того, сообщили в краевой прокуратуре, он лишен права занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе сроком на пять лет.

Как установило сначала следствие, а затем и суд, в 2019 году глава интерната предложил 2 млн руб. сотруднику ФСБ. Взятка, говорится в деле, предлагалась для «непроводения оперативных мероприятий» в отношении него и экс-министра социальной политики края. О поступившем предложении чекист сообщил своему руководству.

Передача денег происходила под контролем правоохранительных органов.

Уголовное дело в отношении бывшего министра в настоящее время рассматривается в Центральном районном суде.

Илья Николаев


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