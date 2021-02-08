Приставы и энергетики договорились об эффективном взаимодействии Руководство «ТНС энерго Кубань» совместно с представителями топливно-энергетического комплекса приняли участие в совещании с главным судебным приставом края Дмитрием Ткаченко. Вопросы повышения эффективности мероприятий по приведению судебных актов в исполнение стали основными на совещании.

На сегодняшний день выработан и успешно реализуется целый комплекс мер, направленный на повышение эффективности совместной работы. В 2020 году взыскание задолженностей за потребленные ресурсы жителями края стояло на особом контроле у руководства Главного управления, в связи с особенностями работы службы в условиях пандемии.

«Наша зона деятельности как гарантирующего поставщика электроэнергии обширна, ведь мы работаем на всей территории региона. В 2020 году при совместной работе с судебными приставами было возбуждено около 4,5 тысяч исполнительных производств, на общую сумму 261 млн рублей. В отношении должников применяются различные меры принудительного характера: блокировка банковских счетов, арест личного имущества, запрет на выезд за пределы страны. Хочется отметить, что взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов в 2021 году будет на особом контроле и мы планируем усилить совместную работу по истребованию задолженности с недобросовестных потребителей» – пояснила заместитель генерального директора «ТНС энерго Кубань» по корпоративному управлению Ольга Киянова.

На совещании, в числе новых предложений по улучшению качества совместной работы решено организовать и провести на территории Краснодарского края совместные рейдовые мероприятия, с применением программного комплекса «Дорожный пристав».

Завершая совещание, главный судебный пристав Краснодарского края Дмитрий Ткаченко отметил, что пользователям единого портала «Госуслуги» теперь не нужно посещать отделы судебных приставов, вся информация будет предоставлена в электронном виде, что значительно улучшит и ускорит межведомственное взаимодействие в сфере взыскания задолженностей за потребленные ресурсы.

По итогам мероприятия были приняты решения, направленные на повышение эффективности взыскания задолженности в рамках исполнительных производств. Представители ведомств еще раз высказались о необходимости проведения планомерной работы с должниками и эффективном совместном взаимодействии.

ПАО «ТНС энерго Кубань» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, осуществляет энергоснабжение потребителей, приобретая электрическую энергию с оптового и розничных рынков электроэнергии. В состав компании входят 6 филиалов и 56 ЦОКов. Общество обслуживает более 55 тыс. потребителей — юридических лиц и более 1 млн 400 тыс. бытовых клиентов, что составляет 57,23 % рынка сбыта электроэнергии в регионе. Объем полезного отпуска электроэнергии ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2019 года составил 13,9 млрд кВт*ч.