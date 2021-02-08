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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Число зараженных COVID-19 в Самарской области достигло 42710 человек

За сутки в Самарской области выявлено 300 новых зараженных COVID-19. За этот период из больниц региона был выписан 221 пациент. Кроме того, за минувшие 24 часа в Самарской области скончался один человек, у которого ранее подтвердился коронавирус. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

С учетом новых случаев всего за время пандемии в Самарской области были выявлены 42710 человек с коронавирусной инфекцией. За этот период в регионе умерли 843 человека, которым ранее диагностировали COVID-19.

Георгий Портнов


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