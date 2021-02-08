Омская прокуратура потребовала от властей обеспечить качество уборки дорог города

Прокуратура Омска в ходе проверки выявила нарушения финансирования работ по содержанию и ремонту автодорог городской администрацией. Как сообщается на сайте ведомства, фактическое финансирование в 2020 и 2021 годах составило не более трети от нормативной потребности финансовых затрат.

«Бюджетное учреждение Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» ненадлежащим образом оснащено машинами и оборудованием», - говорится в сообщении. Отмечается, что во время проверки на улицах города обнаружены снежные накаты, рыхлый талый снег, не вывезенные снежные завалы, из-за которых сужена ширина проезжей части. Прокуратура внесла представление мэру Омска Оксане Фадиной за нарушения законодательства.

В середине января жители Омска пожаловались губернатору Омской области Александру Буркову на некачественную уборку улиц. Тогда Фадина признала наличие проблемы, но отметила, что в целом мэрия, несмотря на нехватку техники, справляется с вывозом снега, а губернатор пообещал помочь обновить автопарк дорожных служб.

Артем Шпек