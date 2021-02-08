Девять мусоросортировочных комплексов построят в Томской области

В девяти населенных пунктах Томской области появятся мусоросортировочные комплексы к 2030 году, сообщает администрация области. Также в отдаленных селах будут открыты объекты ручной обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) контейнерного типа. Реализация проектов предусмотрена территориальной схемой по обращению с отходами, вступившей в действие в регионе в конце 2020 года. Она также предусматривает строительство к 2022 году крупного автоматизированного мусоросортировочного комплекса для приема отходов из 18 муниципалитетов. В итоге регион планирует перерабатывать 100% отходов.

Ранее власти Томской области сообщали о том, что ООО «ЕСК Утилизация» построит в Томской области завод для ежегодной переработки 200 тыс. т полимерных коммунальных отходов в гранулы, а также производство из них пластиковых труб и мусорных контейнеров. Инвестиции в проект – 9 млрд руб.

Оксана Павлова