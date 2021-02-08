В Омской области открыты 55 пунктов вакцинации от коронавируса

В Омской области открыты 55 пунктов вакцинации населения против коронавирусной инфекции. По данным регионального минздрава, приняты меры по покупке морозильного оборудования, логистики. Обучению персонала прививочных пунктов. «При необходимости омские медики будут работать в две смены, чтобы все жители региона, желающие поставить вакцину, смогли сделать это максимально оперативно», - сообщили в министерстве.

Минздрав сообщил, что с начала года в Омскую область поступили 25 222 дозы препарата «Спутник V». Очередная поставка ожидается на этой неделе. В регионе, по данным «Петербургской политики», первую дозу вакцины в регионе получили 0,5% населения области старше 18 лет (на 12 января – 2513 человек, на 6 февраля – 8166).

Анна Егорова