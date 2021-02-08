Руководство стройфирмы Новосибирска будут судить за гибель трех рабочих

Генпрокуратура направила на рассмотрение суда дело об обрушении стены насосной станции Новосибирска в августе 2019 года, в результате которого погибло трое рабочих. Об этом сообщили в сибирском окружном управлении ведомства.

Обвиняемыми по делу проходят исполнительный директор ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО «СибЭР», начальник строительно-монтажного управления, главный инженер и мастер участка.

По версии следствия, они организовали на реконструируемом объекте – насосной станции № 2 в Ленинском районе Новосибирска - выполнение земляных работ, не предусмотренных проектной и рабочей документацией. Рабочие откапывали грунт под основанием фундамента здания, находящегося под нагрузкой. В результате произошел обвал части стены насосной станции в разрабатываемый котлован, трое землекопов, скончались на месте от полученных травм.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Илья Николаев