В Алтайском крае из-за схода снега с крыши погибли четыре человека

В Алтайском крае из-за схода снежной массы с крыши зернохранилища погибли люди. Инцидент произошел на станции Смазнево в Заринском районе, сообщили в правительстве края.

Под завалом снега оказалось восемь человек. Из них погибли четверо, остальные выжили. У двоих диагностированы телесные повреждения средней степени тяжести, у одного - легкой, еще один человек, извлечённый из под снега, не пострадал.

Начальник ГУ МЧС края Александр Макаров и заместитель Губернатора Александр Лукьянов выехали на место происшествия.Также в район направлены бригады Центра медицины катастроф.

Оксана Павлова