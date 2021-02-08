В Омске суд рассмотрит дело об убийстве за оскорбительный комментарий в соцсети

Прокуратура Омской области направила на рассмотрение суда дело об убийстве из-за оскорбительного комментария в соцсети. Об этом рассказали в ведомстве.

По версии следствия, мужчина оставил комментарий в соцсети под видеозаписью, на которой был запечатлен момент нарушения автомобилистом правил дорожного движения. В ответ на данный комментарий ему поступило оскорбительное сообщение от незнакомого человека. После этого между мужчинами возник конфликт, в результате которого они договорились встретиться лично выяснить отношения.

Как указывается в деле, 15 августа 2020 года обвиняемый приехал на станцию техобслуживания, где работал его обидчик, и выстрелил в него из пневматической винтовки. Потерпевший скончался на месте до приезда скорой помощи. Злоумышленника задержали. вину он признал частично. По его словам, он не думал, что выстрел из пневматической винтовки может причинить смерть.

Илья Николаев