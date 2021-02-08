Эксперты: регионы Сибири не входят в число лидеров по доле вакцинированных от COVID-19 В Хакасии пока наибольшее число тех, кто получил первую дозу вакцины

Выполнение установки о вакцинировании к июню всех желающих может потребовать экстраординарных усилий, считают эксперты фонда «Петербургская политика», проанализировав темпы массовой вакцинации населения в России. По их данным, лидерами по доле вакцинированных жителей являются Москва, Сахалинская, Магаданская области, Якутия и Чукотский автономный округ. В тоже время в регионах Сибири доля тех, кто получил первую дозу вакцины, пока редко превышает 2% от населения старше 18 лет.

Так, в Хакасии 1,5 населения получили первую дозу вакцины. При этом на 12 января было привито 202 человека, на 6 февраля – 5927. В Тыве вакцинировано 1,4% населения старше 18 лет (188 человек на 12 января и 2842 на 6 февраля). В Кемеровской области – 1,2% (3,2 тыс. и 24 тыс. соответственно). Менее 1% вакцинировано в Республике Алтай (0,9% - 440 и 1465 человек), Алтайский край – 0,8 (1815 и 14289 человек соответственно).

Также 0,8%, населения старше 18 лет по данным исследования, привито первой дозой вакцины в Новосибирской области (1909 человек на 12 января и 16781 на 6 февраля). В Красноярском крае – 0,7%, в Омской области и – по 0,5%.

Эксперты указывают, ограничивающими факторами по расширению массовой вакцинации оставались мощности по производству вакцины и механизм ее распределения по регионам. Ранее о приостановке прививочной кампании от коронавируса сообщили в Хакасии. Об отсутствии первого компонента вакцины также сообщили и власти Республики Алтай.

Оксана Павлова