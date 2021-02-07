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В Петербурге выросло число заболевших COVID-19

В Петербурге отмечается увеличение регистрации в медорганизациях лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в сравнении с прошлой субботой. Об этом говорится в информационной справке межведомственного координационного совета по противодействию распространению коронавируса. По сравнению с 30 января рост составляет 87,6%.

При этом число госпитализаций пациентов снизилось на 21,6%. Количество выздоровевших за сутки, по сравнению с прошлой субботой, сократилось на 27,5%.

В документе указывается, что «с учетом большого числа наблюдаемых активных больных COVID-19, а также регистраций значительного количества новых случаев заболевания», противоэпидемические мероприятия не прекращаются.

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