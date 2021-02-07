Суд арестовал фигурантов дела о пожаре на складе автозапчастей в Красноярске

Суд в Красноярске по ходатайству следствия отправил под стражу двух подозреваемых по уголовному делу о пожаре на складе автозапчастей, где погибли трое спасателей и работник.

«Задержанным по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности 33-летнему директору и 39-летнему начальнику административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение», — сообщает главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Пожар на складе начался утром 3 февраля. На поиски работника предприятия, не успевшего эвакуироваться, в горящее здание вошли пять звеньев пожарной службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Через некоторое время связь с одним из звеньев была утеряна. Открытое горение удалось ликвидировать только к утру 4 февраля. На месте пожара были найдены тела сотрудника склада и троих спасателей.

СКР расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Дарья Решетникова