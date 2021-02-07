МЧС предупредило о метелях и похолодании в регионах Сибири

Управления МЧС России в Новосибирской, Омской, Томской областях и Алтайском крае предупредили об опасном усилении ветра, метелях и похолодании 7 и 8 февраля.

Так, по данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирской области во второй половине дня 7 февраля, и ночью 8 февраля ожидается снег, мокрый снег, метели, гололедные явления, усиление ветра 17-22 м/с, местами порывы ветра до 25-27 м/с. На дорогах сильная гололедица. Похолодание. «Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП», — предупреждают в главке МЧС по региону.

По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 7 февраля в Омской области местами ожидаются очень сильный ветер порывами 21-26 м/с, метель, гололедные явления. В Алтайском крае, по данным синоптиков, 7 февраля с сохранением в первой половине ночи 8 февраля ожидается усиление юго-западного ветра до 13-18 м/с, местами с порывами до 22-27 м/с. Вероятно выпадение осадков в виде снега, мокрого снега, по югу с дождем, метели. На дорогах сильная гололедица.

Мокрый снег, гололедные явления, ухудшение видимости и усиление ветра местами с порывами 19-24 м/с ожидается и в Томской области. На воскресенье синоптики Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют похолодание с сохранением ветра и гололедом.

Дарья Решетникова