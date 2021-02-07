Владелец новосибирского «Метаприбора» купит склады купца Горохова в Томске

Новосибирское ООО «Принт стайл фабрик» признано победителем торгов по продаже исторического здания Гороховских складов на набережной Томска, находящегося в федеральной собственности.

Здание площадью 1,78 тыс. кв. м продавалось с земельным участком 0,15 га по начальной цене 9,6 млн руб. Торги проводились в форме конкурса, в нем приняли участие шесть компаний. «Принт стайл фабрик» предложило за объект самую высокую цену — 15,1 млн руб.

Склады купца Владимира Горохова, построенные в начале XX века архитектором Андреем Крячковым, являются памятником культурного наследия федерального значения и продавались с охранным обязательством. Новый собственник в течение семи лет должен будет привести капитальный ремонт. Сейчас в здании, согласно документации торгов, отсутствуют все инженерные сети: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализация и водосток. После реконструкции склады можно будет использовать только для «эксплуатации и обслуживания клуба, размещения объектов культуры».

ООО «Принт стайл фабрик» на 100% принадлежит президенту новосибирской группы компаний «Метаприбор» Владимиру Мартыненкову. ГК специализируется на девелоперской деятельности, строительстве жилых комплексов и коммерческой недвижимости.

Дарья Решетникова