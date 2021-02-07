07 февраля, воскресенье
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СКР проверяет обстоятельства смерти ребенка в бассейне в Новосибирске

Ребенок утонул в бассейне одного из центров отдыха в Новосибирске, проводится проверка, сообщает Следственное управление СКР по Новосибирской области.

«Предварительно установлено, что компания взрослых с детьми проводили время в одном из центров отдыха, расположенном в Октябрьском районе Новосибирска вечером 5 февраля. В какой-то момент ребенок погрузился в чашу бассейна и был обнаружен взрослыми без признаков жизни», — говорится в сообщении ведомства.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следователи произвели осмотр места происшествия и опросили участников мероприятия, назначена судебная медицинская экспертиза.

Дарья Решетникова


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