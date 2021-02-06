Губернатор Прикамья отчитал депутатов срывающих конкурс на главу Александровска

Глава Прикамья Дмитрий Махонин прокомментировал неоднократные срывы и переносы конкурса по отбору главы Александровского муниципального округа. «Конечно же доведем (конкурс – “Ъ-Прикамье”) до конца. Понимаем, что в округе есть группа депутатов, которые заботятся и думают о развитии территории. Сейчас, они имеют все юридические основания выбрать главу местного самоуправления в ближайшее время», – заявил губернатор.

«Иногда стыдно за некоторых земляков, которые прячутся по домам, не приходят на заседания. У депутатов есть право голосовать как угодно за того или иного кандидата либо воздержаться. Но не приходить и срывать заседания – стыдно. Зачем тогда было избираться?», – добавил Дмитрий Махонин.

Также он отметил, что политический кризис в Александровском округе вскрыл ряд «около коррупционных моментов». «Например, здание, где располагается дума, охраняет организация аффилированная бывшему руководству территории», – заявил губернатор. По его словам, с подобными фактами предстоит разбираться правоохранительным органам.

Александровский муниципальный округ был образован в 2019 году путем объединения Александровска и поселений Александровского муниципального района. В конце сентября прошлого года в объединенном муниципалитете состоялись выборы в думу муниципального округа. Однако глава округа так и не был избран — конкурс на эту должность неоднократно признавался несостоявшимся.

Ранее “Ъ-Прикамье” сообщал, что перед объявлением нового конкурса депутаты планируют изменить положение об отборе. Из документа планируется исключить пункт о принятии решения двумя третями от установленной численности депутатов. Это связано с тем, что во время последнего конкурса необходимой для выбора главы явки депутатов на заседания добиться не удалось. Если изменения вступят в силу, то главу можно будет выбрать простым большинством голосов.