В Стрельне восстановят «Готический колодец»

В Орловском парке Стрельны будет отреставрирован «Готический колодец» входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дача Орлова». На восстановление дворца из бюджета будет выделено 13,9 млн рублей.

Как сообщили в Смольном, работы будут проведены на основании иконографических материалов и натурных исследований, с максимально возможным сохранением исторических элементов и конструкций.

Во время Великой Отечественной войны неоготический дворец на территории усадьбы Орловых был разрушен. Сохранились несколько построек.