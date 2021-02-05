05 февраля, пятница
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Пресс релиз| все

Новости компаний | все

Федеральные музеи Петербурга будут согласовывать мероприятия со Смольным

Петербургские музеи, относящиеся к федеральному ведомству, обязались согласовывать с городским комитетом по культуре все мероприятия численностью более 50 человек. Об этом сообщило «Агентство Бизнес Новостей». Данный вопрос обсуждался на трехсторонней рабочей встрече министра культуры Ольги Любимовой, губернатора Александра Беглова и гендиректора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского

Вслед за театрами Смольный разрешил филармониям, концертным площадкам и циркам заполнять залы до 50%, но одновременно с этим вводится правило, что крупные мероприятия, где ожидается более 50 человек, согласуются с властями города. Также надлежит согласовывать и точное максимальное количество посетителей.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал об ослаблении коронавирусных ограничений в городе.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Экспертное мнение

Новости компаний | все

Экспертное мнение

Партнерские проекты

Конференции

Новости компаний | все

Профиль пользователя