Федеральные музеи Петербурга будут согласовывать мероприятия со Смольным

Петербургские музеи, относящиеся к федеральному ведомству, обязались согласовывать с городским комитетом по культуре все мероприятия численностью более 50 человек. Об этом сообщило «Агентство Бизнес Новостей». Данный вопрос обсуждался на трехсторонней рабочей встрече министра культуры Ольги Любимовой, губернатора Александра Беглова и гендиректора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского

Вслед за театрами Смольный разрешил филармониям, концертным площадкам и циркам заполнять залы до 50%, но одновременно с этим вводится правило, что крупные мероприятия, где ожидается более 50 человек, согласуются с властями города. Также надлежит согласовывать и точное максимальное количество посетителей.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал об ослаблении коронавирусных ограничений в городе.