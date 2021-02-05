За выкуп павильонов на ул. Петропавловской мэрия Перми заплатила почти 10 млн рублей

При выкупе торговых павильонов на ул. Петропавловской, 77а, и участков под ними администрация Перми выплатила собственникам 9,7 млн руб. Newsko.ru сообщает, что стоимость торговой конструкции составила 5,7 млн руб., земельный участок обошелся в 4 млн руб. Торговый комплекс состоит из четырех объектов, расположенных на углу улиц Петропавловской и Попова, на трамвайной остановке «Ул. Попова».

Напомним, в рамках реконструкции внутриквартальной дорожной сети в Перми администрация города изымает частные земли и сносит торговые павильоны и киоски, расположенные на них. Мэрия выкупает у владельцев примерно 67 участков и объектов недвижимости. Предприниматели, не согласные с этим, а также с выкупной ценой земель (например, Алла Кириленко, Людмила Михейчева, Марина Пекелис и другие), обращались в суд. Одни суд проиграли (госпожа Михейчева), другие согласовали выкупную стоимость своих объектов. К примеру, в конце июля владелица торговых павильонов возле Пермского строительного колледжа Алла Кириленко подписала с администрацией Перми соглашение об изъятии своих участков на Комсомольском проспекте, 59а.

Владельцы павильона на ул. Петропавловской, 77а, не стали оспаривать в судах цену выкупа. В мэрии подтвердили факт регистрации имущества и выплату средств за него еще летом 2020 года. Поскольку торговые точки продолжали работу, в администрации заявили, что демонтируют объекты принудительно во втором квартале 2021 года.