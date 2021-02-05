Средний бюджет покупки квартир в новостройках Петербурга за год вырос почти на 19%

В 2020 году квартиры в Петербурге покупали, в среднем за 5,4 млн рублей. За год рост среднего бюджета покупки составил 18,9% или 860 тыс. рублей. Об этом сообщают аналитики консалтингового центра «Петербургская недвижимость». В ближайших пригородах средняя цена покупки за год выросла на 20,6%, на 630 тыс. рублей и составила 3,7 млн рублей.

Наиболее востребованным у покупателей был Приморский район, на него пришлось 19% от всех запросов. На втором месте по популярности — Всеволожский район Ленобласти.

Эксперты добавили, что на фоне снижения интереса к студиям (27%) выросла популярность «однушек» ( 43% от объема спроса) и двухкомнатных квартир (23%).

Подробнее о ситуации на рынке недвижиморсти Петербурга — в материале “Ъ-СПб” «Инвестиции в недвижимость»